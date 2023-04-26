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Балахнин – о продаже пива на стадионах: «Наши зрители не хуже бразильских или европейских» эксклюзив

26 Апреля 2023 • 17:15 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможное возвращение продажи пива на российских стадионах.

«А чем оно помешает? Особенно, если всё будет нормально сделано, как положено. Как везде это делается, во всём мире. Чем наши зрители хуже условно говоря бразильских или европейских?» - сказал Балахнин.

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что российские клубы терпят многомиллионные убытки каждую неделю и разрешить продажу пива на стадионах будет целесообразным.


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин РПЛ Пиво
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