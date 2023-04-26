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Первая лига

Наставник 2DROTS Кузнецов рассказал, что в прошлом году ему поступало предложение от «Волги»

26 Апреля 2023 • 10:54 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Краснодар-2
29.04 16:00

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, что в прошлом году он мог возглавить ульяновскую «Волгу», которая выступает в Первой лиге.

«Мне сказали, что подумают, но дальше дело не двинулось. Общение было в прошлом году, когда «Волга» была ещё не в самом низу. Но в нынешней ситуации, думаю, я бы сильно сомневался, если бы мне поступило предложение от этой команды», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

После 28 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Волга» занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. От спасительной 14-й строчки, которую сейчас занимает «Кубань», команду из Ульяновска отделяют девять баллов. До конца турнира клубам осталось провести по шесть матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кузнецов Волга Ульяновск 2DROTS
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК КРАСНОДАР-2
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