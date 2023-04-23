Кубанское дерби в Первой лиге прошло без победителя

28-й тур Первой лини завершился кубанским дерби. На 11-й минуте Джонатан Окоронкво принял мяч в штрафной и оставил его набежавшему Давиду Кокоеву, который метров с 12 вколотил его в сетку. Сразу после перерыва «Кубань» провела красивую атаку с прострелом на Максима Сидорова, который ударом со средней дистанции сравнял счет - 1:1. Он же удалился на 75-й минуте, получив вторую жёлтую карточку.

«Кубань» закрепилась на пятом месте с конца, соперник все так же последний.