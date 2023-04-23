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Первая лига

Кубанское дерби в Первой лиге прошло без победителя

23 Апреля 2023 • 18:00 Комментировать
Краснодар-2
1:1
ФК Кубань
окончен

28-й тур Первой лини завершился кубанским дерби. На 11-й минуте Джонатан Окоронкво принял мяч в штрафной и оставил его набежавшему Давиду Кокоеву, который метров с 12 вколотил его в сетку. Сразу после перерыва «Кубань» провела красивую атаку с прострелом на Максима Сидорова, который ударом со средней дистанции сравнял счет - 1:1. Он же удалился на 75-й минуте, получив вторую жёлтую карточку.

«Кубань» закрепилась на пятом месте с конца, соперник все так же последний.

Протокол игры  
Краснодар-21:1ФК Кубань
(1:0) Кокоев Давид11'  
  48'Сидоров Максим (1:1)
Агкацев СтаниславИсаенко ОлегЖилкин Григорий 87' (Полях Данил ( 87') Гайворонский Данила  4'Иванов Дмитрий III  84'Ндука Ифеани ДавидКокоев ДавидСамко ВладиславОкоронкво Джонатан  2'Кутовой Максим 87' (Попов Омар ( 87') Карпов Данил 74' (Ознобихин Олег ( 74')
Запасные: Гришин ВалентинЗащепкин РоманПивоваров ДмитрийЯрлыков ВладимирДысь ВладиславЛогачёв БогданШтепа Михаил
Нестеренко ЮрийРыбин АлексейСидоров Максим  70'  75'Таказов СосланБайрыев Азат 90' (Позняк Александр ( 90') Родин Даниил 80' (Смирнов Александр ( 80') Чуперка Валерий  6' 55' (Безденежных Игорь ( 55') Абдоков Нури 80' (Муталиев Аслан ( 80') Мосейчук ИльяАрхипов АртёмЛаук Максим 80' (Стаменкович Милош ( 80')
Запасные: Цаллагов ДзамболатЕщенко СергейЛобкарёв ВладимирЩёткин Алексей
23 апреля.

 

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Кубань Краснодар-2
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