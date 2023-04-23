Кубанское дерби в Первой лиге прошло без победителя

28-й тур Первой лини завершился кубанским дерби. На 11-й минуте Джонатан Окоронкво принял мяч в штрафной и оставил его набежавшему Давиду Кокоеву, который метров с 12 вколотил его в сетку. Сразу после перерыва «Кубань» провела красивую атаку с прострелом на Максима Сидорова, который ударом со средней дистанции сравнял счет - 1:1. Он же удалился на 75-й минуте, получив вторую жёлтую карточку.
«Кубань» закрепилась на пятом месте с конца, соперник все так же последний.
Протокол игры
|(1:0) Кокоев Давид11'
|48'Сидоров Максим (1:1)
Агкацев Станислав•Исаенко Олег•Жилкин Григорий87' (Полях Данил (87') •Гайворонский Данила• 4'Иванов Дмитрий III• 84'Ндука Ифеани Давид•Кокоев Давид•Самко Владислав•Окоронкво Джонатан• 2'Кутовой Максим87' (Попов Омар (87') •Карпов Данил74' (Ознобихин Олег (74')
Нестеренко Юрий•Рыбин Алексей•Сидоров Максим 70'• 75'Таказов Сослан•Байрыев Азат90' (Позняк Александр (90') •Родин Даниил80' (Смирнов Александр (80') •Чуперка Валерий 6'55' (Безденежных Игорь (55') •Абдоков Нури80' (Муталиев Аслан (80') •Мосейчук Илья•Архипов Артём•Лаук Максим80' (Стаменкович Милош (80')
23 апреля.
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