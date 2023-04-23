Бывший футбольный агент Александр Маньяков, близкий друг главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил слова главного тренера «чёрно-синих», произнесённые после вчерашнего матча Первой Лиги с «Аланией». Напомним, Евсеев на короткой послематчевой пресс-конференции заявил, что полузащитника Александра Галимова, который допустил результативную ошибку в конце игры, больше не будет в клубе.

- Хочу обратиться к вам как к агенту Вадима Евсеева.

- Вы ошибаетесь, я него агент. Мы дружим с детства. Могу ему посоветовать что-то в конкретной ситуации, но решение всегда за ним.

- Прошу прощения. Вы общались с Вадимом Валентиновичем после его слов на вчерашней послематчевой пресс-конференции?

- Не готов комментировать, пока мы не общались на эту тему. Он был вчера на эмоциях. Когда остынет, тогда на холодную голову поговорим.

- Раньше вы часто говорили о продолжении его тренерской карьеры. На сегодняшний день есть ясность с его профессиональным будущим?

- Пока все его мысли сосредоточены на выступлениях «Шинника».

- У него есть предложения от других команд?

- Давайте пока оставим эту тему. На данный момент говорить об этом не совсем корректно. У всех команд есть тренеры. Говорить о том, что у него есть предложения, но при этом не называть эти клубы, - это не совсем уважительно по отношению к вам. Называть клубы, которые заинтересованы в нём, - не совсем уважительно по отношению к специалисту, который сейчас там работает.