Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил слова главного тренера «чёрно-синих» Вадима Евсеева, произнесённые после вчерашнего матча Первой Лиги с «Аланией». Напомним, Евсеев на короткой послематчевой пресс-конференции заявил, что полузащитника Александра Галимова, который допустил результативную ошибку в конце игры, больше не будет в клубе.

- Скажите, пожалуйста, как вы оцените вчерашние слова Вадима Валентиновича Евсеева после матча? Клуб будет разрывать контракт с Александром Галимовым?

- Слова были сказаны на эмоциях. В то же время индивидуальная ошибка привела к пропущенному голу на последних минутах матча. Будем общаться с главным тренером и принимать совместное решение.

- Встреча с Вадимов Валентиновичем назначена на самое ближайшее время?

- Сегодня у команды выходной. Завтра проведем встречу.

- Клуб выпустит официальное заявление по итогам встречи?

- В любом случае, если будут какие-либо решения, болельщики об этом узнают.