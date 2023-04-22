«Балтика» ушла в отрыв, обыграв «Уфу»

Немного притормозившая в последних турах «Балтика» в субботу принимала «Уфу» из зоны вылета. Уже в дебюте хозяева разыграли красивую атаку, которую завершил Сергей Пряхин. Обилие угловых перешло в результат на последней минуте первого тайма, именно с такого стандарта отличился Артём Погосов и сравнял счет. Единицы на табло горели до 78-й минуты, Гоча Гогричиани метров с 15 забил важный мяч. Кирилл Фольмер сотряс каркас ворот, а Тамерлан Мусаев заработал пенальти, Владислав Лазарев здорово пробил с точки - 3:1. В компенсированное время «Балтика» могла упустить перевес. Александр Мухин прицельно пробил головой. Дилан Ортис аналогичным образом угрожал воротам, и голкипер выручил.

«Балтика» победила 3:2 и на 4 очка оторвалась от ближайшего конкурента, соперник - третий с конца.