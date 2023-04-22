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Первая лига

«Балтика» ушла в отрыв, обыграв «Уфу»

22 Апреля 2023 • 22:56 Комментировать
Балтика
3:2
Уфа
окончен

Немного притормозившая в последних турах «Балтика» в субботу принимала «Уфу» из зоны вылета. Уже в дебюте хозяева разыграли красивую атаку, которую завершил Сергей Пряхин. Обилие угловых перешло в результат на последней минуте первого тайма, именно с такого стандарта отличился Артём Погосов и сравнял счет. Единицы на табло горели до 78-й минуты, Гоча Гогричиани метров с 15 забил важный мяч. Кирилл Фольмер сотряс каркас ворот, а Тамерлан Мусаев заработал пенальти, Владислав Лазарев здорово пробил с точки - 3:1. В компенсированное время «Балтика» могла упустить перевес. Александр Мухин прицельно пробил головой. Дилан Ортис аналогичным образом угрожал воротам, и голкипер выручил.

«Балтика» победила 3:2 и на 4 очка оторвалась от ближайшего конкурента, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Балтика3:2Уфа
(1:0) Пряхин Сергей4'  
  45'Погосов Артём (1:1)
(2:1) Гогричиани Гоча78'  
  90'Мухин Александр (3:2)
(3:1) Лазарев Владислав90'  
Латышонок ЕвгенийВалиахметов Эдуард 63' (Дудиев Аслан ( 63') Остойич ИванМаляров КириллТишкин Максим 46' (Фольмер Кирилл ( 46') Пуцко Александр  50'Казаев ЯнКузьмин Максим 63' (Лазарев Владислав ( 63') Барков Дмитрий 71' (Гогричиани Гоча ( 71') Пряхин Сергей 84' (Клёнкин Данил ( 84') Мусаев Тамерлан
Запасные: Корякин АлександрБорисенко ГригорийАванесян ТигранКашчелан Младен
Хамкоев ХазбулатУшахин Лев 82' (Евсеев Алексей ( 82') Мухин Александр  65'Ботака-Иобома ЭрвингТемников Иван 63' (Сандрачук Александр ( 63') Никитин Андрей ВладимировичПогосов АртёмКарп Кэтэлин  3' 46' (Хугаев Алан ( 46'  82') Голубев Артём 63' (Ортис Дилан ( 63') Касинтура Эгаш  55'Минаев Роман 79' (Сухов Александр ( 79')
Запасные: Ахатов ДанилКонюхов ВадимЧернов АлексейМолтенинов Илья
22 апреля.

 

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Балтика Уфа
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