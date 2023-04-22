Евсеев пообещал выгнать «разгильдяя» из команды

В субботу «Шинник» разочаровал своих болельщиков домашним поражением от «Алании» с результатом 0:1. Единственный гол ярославская команда пропустила на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте после грубой ошибки Александра Галимова около своей штрафной площади.

После игры комментарий дал главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев.

«Итог краткий: из-за одного разгильдяя, ***** [блин], мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет», - сказал Евсеев на пресс-конференции.

«Шинник» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч команда проведёт 29 апреля – против «Велеса».