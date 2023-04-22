«Волгарь» был сильнее «Велеса»

В 28-м туре Первой лиги претендующий на повышение в классе «Волгарь» принимал «Велес» из зоны вылета. Гол Данилы Козлова на шестой минуте позволил хозяевам спокойно бороться за победу. Ближе к финальному свистку Камиль Муллин удвоил счет, а Ираклий Логуа отыграл один гол.
2:1, «Волгарь» в двух очках от топ-4, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Козлов Данила6'
|(2:0) Муллин Камиль77'
|86'Логуа Ираклий (2:1)
Смирнов Олег•Локтионов Роман•Царукян Валерий46' (Ведерников Данила (46') •Липовой Данил83' (Косарев Кирилл (83') •Талалай Денис72' (Ращеня Илья (72') •Ткачук Денис•Павлишин Алексей57' (Смирнов Данила (57') •Печенкин Никита• 28'Козлов Данила•Гилязетдинов Артур•Делькин Артём57' (Муллин Камиль (57')
Смирнов Олег•Косаревский Пётр• 36'Безчаснюк Александр•Макеев Евгений• 88'Михайленко Дмитрий•Бокоев Марат59' (Бацуев Аюб (59') •Почивалин Валерий• 89'Кабахидзе Владимир•Песиков Евгений46' (Кертанов Константин (46') •Дибиргаджиев Джамал• 82'Абдуллахи Квари
22 апреля.
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