«Волгарь» был сильнее «Велеса»

В 28-м туре Первой лиги претендующий на повышение в классе «Волгарь» принимал «Велес» из зоны вылета. Гол Данилы Козлова на шестой минуте позволил хозяевам спокойно бороться за победу. Ближе к финальному свистку Камиль Муллин удвоил счет, а Ираклий Логуа отыграл один гол.

2:1, «Волгарь» в двух очках от топ-4, соперник - четвертый с конца.