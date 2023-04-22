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Первая лига

«Волгарь» был сильнее «Велеса»

22 Апреля 2023 • 18:34 Комментировать
Волгарь
2:1
Велес Москва
окончен

В 28-м туре Первой лиги претендующий на повышение в классе «Волгарь» принимал «Велес» из зоны вылета. Гол Данилы Козлова на шестой минуте позволил хозяевам спокойно бороться за победу. Ближе к финальному свистку Камиль Муллин удвоил счет, а Ираклий Логуа отыграл один гол.

2:1, «Волгарь» в двух очках от топ-4, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Волгарь2:1Велес Москва
(1:0) Козлов Данила6'  
(2:0) Муллин Камиль77'  
  86'Логуа Ираклий (2:1)
Смирнов ОлегЛоктионов РоманЦарукян Валерий 46' (Ведерников Данила ( 46') Липовой Данил 83' (Косарев Кирилл ( 83') Талалай Денис 72' (Ращеня Илья ( 72') Ткачук ДенисПавлишин Алексей 57' (Смирнов Данила ( 57') Печенкин Никита  28'Козлов ДанилаГилязетдинов АртурДелькин Артём 57' (Муллин Камиль ( 57')
Запасные: Носов АлександрЛесников ДмитрийБутенко АлександрЯмпольский ВладиславГаврилович АлексейБрагин Владислав
Смирнов ОлегКосаревский Пётр  36'Безчаснюк АлександрМакеев Евгений  88'Михайленко ДмитрийБокоев Марат 59' (Бацуев Аюб ( 59') Почивалин Валерий  89'Кабахидзе ВладимирПесиков Евгений 46' (Кертанов Константин ( 46') Дибиргаджиев Джамал  82'Абдуллахи Квари
Запасные: Герчиков ЛеонидМотовичёв ДмитрийБадоев ХетагКузнецов АлексейКотельников ИванЛогуа Ираклий
22 апреля.

 

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