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Первая лига

«Алания» на 90-й минуте забила победный мяч в ворота «Шинника»

22 Апреля 2023 • 18:07 Комментировать
Шинник
0:1
Алания
окончен

В 28-м туре Первой лиги «Шинник» играл с «Аланией». Противостояние получилось упорное и напряженное, до 90-й минуты на табло горели нули, но в итоге Батраз Гурциев вырвал победу для гостей - 1:0.

«Алания» вышла на чистое третье место, «Шинник» делит 11-ю строчку в таблице.

Протокол игры  
Шинник0:1Алания
  90'Гурциев Батраз (0:1)
Вамбольт ДенисСемёнов Андрей ИгоревичПокидышев НиколайОсипов ЕвгенийЕмельянов РоманЛеонтьев Игорь 62' (Соколов Игорь ( 62') Самойлов Дмитрий 78' (Галимов Александр ( 78') Савинов АндрейКулишев Артём 62' (Семейкин Артём ( 62') Чуканов Андреа 46' (Зинков Вячеслав ( 46') Грузнов Илья 69' (Низамутдинов Эльдар ( 69')
Запасные: Шишков РоманСтешин ЕвгенийХитяев АндрейФилиппов МихаилТерехов АнтонПетрунин ДаниилКузнецов Павел
Солдатенко РостиславКочиев ХетагБутаев АллонШавлохов Давид 89' (Хадарцев Батраз ( 89') Багаев АланХосонов ХетагТарба Заур 59' (Норчаев Хусаин ( 59') Цараев Алан 79' (Хабалов Алан ( 79') Машуков Ислам 59' (Галоян Артур ( 59') Мазурин Андрей 59' (Гурциев Батраз ( 59') Гиоргобиани Николай
Запасные: Засеев АзаматКоротков Александр IIТомаев АзаматБакаев МихаилДзахов ДавидПетров Максим Вячеславович
22 апреля.

 

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