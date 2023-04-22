«Алания» на 90-й минуте забила победный мяч в ворота «Шинника»

В 28-м туре Первой лиги «Шинник» играл с «Аланией». Противостояние получилось упорное и напряженное, до 90-й минуты на табло горели нули, но в итоге Батраз Гурциев вырвал победу для гостей - 1:0.
«Алания» вышла на чистое третье место, «Шинник» делит 11-ю строчку в таблице.
Протокол игры
|90'Гурциев Батраз (0:1)
Вамбольт Денис•Семёнов Андрей Игоревич•Покидышев Николай•Осипов Евгений•Емельянов Роман•Леонтьев Игорь62' (Соколов Игорь (62') •Самойлов Дмитрий78' (Галимов Александр (78') •Савинов Андрей•Кулишев Артём62' (Семейкин Артём (62') •Чуканов Андреа46' (Зинков Вячеслав (46') •Грузнов Илья69' (Низамутдинов Эльдар (69')
Солдатенко Ростислав•Кочиев Хетаг•Бутаев Аллон•Шавлохов Давид89' (Хадарцев Батраз (89') •Багаев Алан•Хосонов Хетаг•Тарба Заур59' (Норчаев Хусаин (59') •Цараев Алан79' (Хабалов Алан (79') •Машуков Ислам59' (Галоян Артур (59') •Мазурин Андрей59' (Гурциев Батраз (59') •Гиоргобиани Николай
22 апреля.
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