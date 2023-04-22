«КАМАЗ» ушёл от поражения в матче с «Родиной»

В очередном матче 28-го тура Первой лиги встретились середняки, «Родина» и «КАМАЗ». Хозяева начали с забитого гола Весли Вачхольза. Юрий Кириллов восстановил равенство на табло в середине первого тайма. После перерыва москвичи снова повели после удара Ивана Тимошенко, но челнинцы отыгрались в концовке, отличился Александр Щербатюк - 2:2.
«Родина» идет на 12-м месте, у соперника на одно очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Ната Уэсли4'
|23'Кириллов Юрий (1:1)
|(2:1) Тимошенко Иван55'
|84'Щербатюк Александр (2:2)
Айдаров Сергей•Караев Максим 34'82' (Колесниченко Кирилл (82') •Плиев Заурбек•Кризан Митя•Воропаев Артём•Ната Уэсли•Гордюшенко Астемир85' (Куль Руслан (85') •Султонов Мухаммад82' (Шадринцев Дмитрий (82') •Дмитриев Олег46' (Калмыков Амур (46') •Фищенко Руслан• 54'Тимошенко Иван72' (Андреев Игорь (72') 90'
Мамин Алексей•Мохаммад Амир•Абрамов Артём 37'57' (Бадртдинов Ильнур (57') •Полюткин Антон•Герасимов Алексей•Гаглоев Александр•Кириллов Юрий69' (Рейхмен Богдан (69') •Таликин Дамир•Бабаев Владлен82' (Тарасенко Захар (82') •Шамкин Даниил82' (Щербатюк Александр (82') •Арустамян Артур69' (Гираев Карим (69')
22 апреля.
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