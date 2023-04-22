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Первая лига

«КАМАЗ» ушёл от поражения в матче с «Родиной»

22 Апреля 2023 • 17:14 Комментировать
Родина Москва
2:2
КАМАЗ
окончен

В очередном матче 28-го тура Первой лиги встретились середняки, «Родина» и «КАМАЗ». Хозяева начали с забитого гола Весли Вачхольза. Юрий Кириллов восстановил равенство на табло в середине первого тайма. После перерыва москвичи снова повели после удара Ивана Тимошенко, но челнинцы отыгрались в концовке, отличился Александр Щербатюк - 2:2.

«Родина» идет на 12-м месте, у соперника на одно очко больше.

Протокол игры  
Родина Москва2:2КАМАЗ
(1:0) Ната Уэсли4'  
  23'Кириллов Юрий (1:1)
(2:1) Тимошенко Иван55'  
  84'Щербатюк Александр (2:2)
Айдаров СергейКараев Максим  34' 82' (Колесниченко Кирилл ( 82') Плиев ЗаурбекКризан МитяВоропаев АртёмНата УэслиГордюшенко Астемир 85' (Куль Руслан ( 85') Султонов Мухаммад 82' (Шадринцев Дмитрий ( 82') Дмитриев Олег 46' (Калмыков Амур ( 46') Фищенко Руслан  54'Тимошенко Иван 72' (Андреев Игорь ( 72'  90')
Запасные: Юдинцев ГеоргийКлещенко АлександрАликин ПавелМартовой ДаниилБаринов ДаниилМальцев Михаил
Мамин АлексейМохаммад АмирАбрамов Артём  37' 57' (Бадртдинов Ильнур ( 57') Полюткин АнтонГерасимов АлексейГаглоев АлександрКириллов Юрий 69' (Рейхмен Богдан ( 69') Таликин ДамирБабаев Владлен 82' (Тарасенко Захар ( 82') Шамкин Даниил 82' (Щербатюк Александр ( 82') Арустамян Артур 69' (Гираев Карим ( 69')
Запасные: Аюкин РусланСмирнов Алексей СергеевичКуликов АлександрСвежов Виктор
22 апреля.

 

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