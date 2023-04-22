«КАМАЗ» ушёл от поражения в матче с «Родиной»

В очередном матче 28-го тура Первой лиги встретились середняки, «Родина» и «КАМАЗ». Хозяева начали с забитого гола Весли Вачхольза. Юрий Кириллов восстановил равенство на табло в середине первого тайма. После перерыва москвичи снова повели после удара Ивана Тимошенко, но челнинцы отыгрались в концовке, отличился Александр Щербатюк - 2:2.

«Родина» идет на 12-м месте, у соперника на одно очко больше.