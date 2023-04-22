Махачкалинское «Динамо» разгромило «Енисей»

В 28-м туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Енисей» и разгромило претендента на повышение в классе. В первом тайме отличились Владимир Ковачевич и Ражаб Магомедов, при этом у соперника Никита Глушков получил красную карточку. Третий гол на счету также Никиты Глушкова, но однофамильца.

3:0, динамовцы вышли на шестое место, соперник остается четвертым, сменив серию ничьих на поражение.