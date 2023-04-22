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Первая лига

Махачкалинское «Динамо» разгромило «Енисей»

22 Апреля 2023 • 17:10 Комментировать
Динамо Махачкала
3:0
Енисей
окончен

В 28-м туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Енисей» и разгромило претендента на повышение в классе. В первом тайме отличились Владимир Ковачевич и Ражаб Магомедов, при этом у соперника Никита Глушков получил красную карточку. Третий гол на счету также Никиты Глушкова, но однофамильца.

3:0, динамовцы вышли на шестое место, соперник остается четвертым, сменив серию ничьих на поражение.

Протокол игры  
Динамо Махачкала3:0Енисей
(1:0) Ковачевич Владимир26'  
(2:0) Магомедов Ражаб40'  
(3:0) Глушков Никита Сергеевич70'  
Терновский ДмитрийШумахов ИдарКагермазов Сослан  27' 46' (Боженов Кирилл ( 46') Красильниченко ОлегАлибеков МуталипКовачевич Владимир  90'Атабаев ЭрболЮсупов Залимхан 88' (Исаев Шамиль ( 88') Глушков Никита Сергеевич 88' (Лисакович Руслан ( 88') Магомедов РажабГаджиев Абакар  73' 80' (Абдурагимов Рамазан ( 80')
Запасные: Сундуков ТемирканИбрагимов МагомедЛелюкаев АланМулахусейнович НардинМагомедов ТимурВолк ДавидИбрагимов Камиль
Ставер ЕвгенийСавицкий Иван  28' 47' (Бардыбахин Вячеслав ( 47') Стежко Виталий 49' (Ушатов Кирилл ( 49') Кахидзе Александр 48' (Масловский Александр ( 48') Рукас Андрюс  76'Хозин Владимир  42' 48' (Феррейра Херман ( 48') Глушков Никита Андреевич  32'Ломакин Александр  22'Иванов ЕгорЛанин Олег  8'Окладников Андрей 72' (Раздорских Никита ( 72')
Запасные: Гыстаров РасулИвакин ЯрославСамойлов ДенисЯрусов ДаниилМарков Николай
22 апреля.

 

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