Махачкалинское «Динамо» разгромило «Енисей»

В 28-м туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Енисей» и разгромило претендента на повышение в классе. В первом тайме отличились Владимир Ковачевич и Ражаб Магомедов, при этом у соперника Никита Глушков получил красную карточку. Третий гол на счету также Никиты Глушкова, но однофамильца.
3:0, динамовцы вышли на шестое место, соперник остается четвертым, сменив серию ничьих на поражение.
Протокол игры
|(1:0) Ковачевич Владимир26'
|(2:0) Магомедов Ражаб40'
|(3:0) Глушков Никита Сергеевич70'
Терновский Дмитрий•Шумахов Идар•Кагермазов Сослан 27'46' (Боженов Кирилл (46') •Красильниченко Олег•Алибеков Муталип•Ковачевич Владимир• 90'Атабаев Эрбол•Юсупов Залимхан88' (Исаев Шамиль (88') •Глушков Никита Сергеевич88' (Лисакович Руслан (88') •Магомедов Ражаб•Гаджиев Абакар 73'80' (Абдурагимов Рамазан (80')
Ставер Евгений•Савицкий Иван 28'47' (Бардыбахин Вячеслав (47') •Стежко Виталий49' (Ушатов Кирилл (49') •Кахидзе Александр48' (Масловский Александр (48') •Рукас Андрюс• 76'Хозин Владимир 42'48' (Феррейра Херман (48') •Глушков Никита Андреевич• 32'Ломакин Александр• 22'Иванов Егор•Ланин Олег• 8'Окладников Андрей72' (Раздорских Никита (72')
22 апреля.
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