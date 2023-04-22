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Первая лига

Щербаченко: «Акрону» будет трудно удержать Калешина от перехода в топ-клуб» эксклюзив

22 Апреля 2023 • 13:24 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отметил работу Евгения Калешина в качестве главного тренера тольяттинского «Акрона».

- Перед матчем «Акрон» – «Спартак» я увидел сюжет о том, как в полуфинале Кубка в 2003 году играли «Спартак» и «Лада-Тольятти», выступавшая тогда в Первом дивизионе. Нынешний главный тренер «Акрона» Евгений Калешин тогда играл за «Ладу» и даже отдал голевой пас. Я в то время в «Томи» помогал Петракову. Мы победили «Ладу» дома 1:0, но Калешин сыграл очень хорошо, и клубы договорились о его переходе в «Томь». Я знал Калешина ещё с детства – он же вырос в Краснодаре, и мы даже играли друг против друга на зимнем первенстве города Краснодара. Я тогда играл за ветеранов, а он – за молодёжный состав. Потом в «Томи» Калешин задавал очень много вопросов по тактике – и по схеме игры, и по другим моментам. Наверно, уже тогда, в бытность свою футболистом, он начал закладывать ту тренерскую базу, которую сейчас проявляет. Конечно, мы все, кто из Краснодарского края, вдвойне радуемся его тренерским успехам. Я думаю, «Акрону» в ближайшее время тяжеловато будет удержать Калешина от перехода в топ-клуб.

Сегодня, 22 апреля, «Акрон» в рамках 28-го тура Премьер-лиги встретится в Жигулёвске с «Нефтехимиком».

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Щербаченко Евгений Калешин Акрон Первая лига
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