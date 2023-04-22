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Первая лига

Газизов может уйти из «Уфы»

22 Апреля 2023 • 10:11 Комментировать

Футбольный функционер Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора «Уфы», может покинуть клуб по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Журналист отмечает, что Газизов уже начал предлагать другим клубам подписать игроков «Уфы» на правах свободных агентов грядущим летом.

После 27 проведенных туров Первой лиги «Уфа» набрала 25 баллов и располагается на 16-м месте в турнирной таблице. В ближайшем поединке уфимская команда встретится с «Балтикой». Матч состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 22 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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