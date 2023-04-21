Рахимов: «Мне не нравится, когда уверенность моей команды переходит в самоуверенность»

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал выездную победу своих подопечных над тульским «Арсеналом» в рамках Первой лиги. Напомним, прошедшая в пятницу вечером игра завершилась победой казанцев с минимальным счётом – 1:0.

«Мы были хороши, действовали уверенно и вели игру, но мне не понравилось, что наша уверенность начала перерастать в самоуверенность. Таким образом мы возвращаем в игру нашего соперника», - цитирует тренера «Матч ТВ».

После победы «Рубин» почти вплотную приблизился к лидеру лиги – калининградской «Балтике», у казанской команды 53 очка, у «Балтики» - 54.

Сегодняшний матч стал для Рахимова лишь вторым у руля «Рубина», ранее при нём клуб разгромил дома ярославский «Шинник» - 3:0.

Рахимов заявил, что его разочаровало состояние игроков «Рубина»