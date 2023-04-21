«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» с минимальным счётом

В первом матче 28-го тура Первой лиги встречались недавние участники элитного дивизиона российского футбола. Тульский «Арсенал» принимал «Рубин».
После сухого на забитые мячи первого тайма Джоэль Фамейе забил на 47-й минуте, что позволило подопечным Рашида Рахимова одержать победу с минимальным счётом.
«Рубин» выиграл вторую встречу подряд, сохранив второе место в турнирной таблице с 53 очками. «Арсенал» не может выиграть в последних четырёх играх, находясь на шестом месте Первой лиги.
Протокол игры
|47'Фамейе Джоэль (0:1)
Шамов Егор•Сокол Артём•Большаков Кирилл•Сериков Илья•Степанов Данил• 42'Кайнов Максим 11'88' (Хромов Данил (88') • 89'Ткачёв Сергей88' (Козлов Иван (88') •Ставпец Александр44' (Кулешин Илья (44') •Панченко Кирилл71' (Гребенщиков Александр (71') •Деспотович Джордже71' (Луценко Евгений (71') •Манелов Ираклий
Дюпин Юрий•Самошников Илья•Тесленко Егор•Мартынович Александр•Грицаенко Алексей•Набиуллин Эльмир71' (Костюков Михаил (71') •Апшацев Марат80' (Дзагоев Алан (80') •Горбунов Игорь46' (Фамейе Джоэль (46') •Зотов Александр•Уридия Мераби46' (Иванов Олег (46') •Лисакович Виталий71' (Нижегородов Константин (71')
21 апреля.
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