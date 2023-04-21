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Первая лига

«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» с минимальным счётом

21 Апреля 2023 • 21:34 Комментировать
Арсенал Тула
0:1
Рубин
окончен

В первом матче 28-го тура Первой лиги встречались недавние участники элитного дивизиона российского футбола. Тульский «Арсенал» принимал «Рубин».

После сухого на забитые мячи первого тайма Джоэль Фамейе забил на 47-й минуте, что позволило подопечным Рашида Рахимова одержать победу с минимальным счётом.

«Рубин» выиграл вторую встречу подряд, сохранив второе место в турнирной таблице с 53 очками. «Арсенал» не может выиграть в последних четырёх играх, находясь на шестом месте Первой лиги.

Протокол игры

 
Арсенал Тула0:1Рубин
  47'Фамейе Джоэль (0:1)
Шамов ЕгорСокол АртёмБольшаков КириллСериков ИльяСтепанов Данил  42'Кайнов Максим  11' 88' (Хромов Данил ( 88'  89') Ткачёв Сергей 88' (Козлов Иван ( 88') Ставпец Александр 44' (Кулешин Илья ( 44') Панченко Кирилл 71' (Гребенщиков Александр ( 71') Деспотович Джордже 71' (Луценко Евгений ( 71') Манелов Ираклий
Запасные: Шумских АлексейКоченков АнтонХабибов АнсорЛевашов МихаилГригалава ГиаПомерко АлексейГригорян Арутюн
Дюпин ЮрийСамошников ИльяТесленко ЕгорМартынович АлександрГрицаенко АлексейНабиуллин Эльмир 71' (Костюков Михаил ( 71') Апшацев Марат 80' (Дзагоев Алан ( 80') Горбунов Игорь 46' (Фамейе Джоэль ( 46') Зотов АлександрУридия Мераби 46' (Иванов Олег ( 46') Лисакович Виталий 71' (Нижегородов Константин ( 71')
Запасные: Бакаев СолтмурадЯнович НикитаРахмоналиев УмаралиБезруков РусланЛомовицкий АлександрБеленов АлександрАшурматов Рустам
21 апреля.

 

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