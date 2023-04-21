«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» с минимальным счётом

В первом матче 28-го тура Первой лиги встречались недавние участники элитного дивизиона российского футбола. Тульский «Арсенал» принимал «Рубин».

После сухого на забитые мячи первого тайма Джоэль Фамейе забил на 47-й минуте, что позволило подопечным Рашида Рахимова одержать победу с минимальным счётом.

«Рубин» выиграл вторую встречу подряд, сохранив второе место в турнирной таблице с 53 очками. «Арсенал» не может выиграть в последних четырёх играх, находясь на шестом месте Первой лиги.

Протокол игры