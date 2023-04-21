Агент Ломовицкого высказался о будущем футболиста

Валериюс Мижигуркис, представитель полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, ответил на вопрос о будущем клиента.

«Нет, Ломовицкий не рассматривает никаких предложений», — заявил агент полузащитника казанского клуба в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Александр Ломовицкий выступает за «Рубин» с декабря 2021 года, перейдя из московского «Спартака». В рамках всех турниров за это время полузащитник провёл 16 матчей, забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. Контракт Александра с «Рубином» действует до 2026 года.