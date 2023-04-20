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Слуцкий поздравил «Рубин» с 65-летием

20 Апреля 2023 • 19:17 Комментировать
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Рубин
Через 20 ч. 48 мин.

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил клуб с 65-летним юбилеем.

«С гордостью и удовольствием вспоминаю время своей работы в клубе. Мне удалось влюбиться в Казань, республику, людей, команду, болельщиков. Желаю в день рождения всего самого наилучшего», - цитирует тренера пресс-служба «Рубина».

Напомним, Слуцкий возглавлял казанцев три года – с конца 2019 года по конец 2022. Известный специалист умудрился сначала выйти с командой в еврокубки, а после – вылететь из Премьер-лиги впервые за 19 лет.

«Уверен, в следующем году «Рубин» будет среди 16 лучших российских команд. Верю, обнимаю, всегда на связи», - добавил Слуцкий.
На данный момент казанцы идут на втором месте в Первой лиге, пропустив вперёд себя в турнирной таблице лишь абсолютного лидера лиги – калининградскую «Балтику».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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