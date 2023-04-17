Футбольная национальная лига (ФНЛ) договорилась о показе матчей Первой лиги в Китае. Подписанный контракт рассчитан до конца сезона 2022/2023 с возможностью продления, о чём объявила пресс-служба ФНЛ.

Смотреть матчи второго по рангу футбольного дивизиона России в Китае можно будет через мессенджер WeChat и через сервис Doyuin.

ФНЛ не раскрывает финансовых подробностей заключённой сделки. При этом телеграм-канал «Мутко против» располагает информацией о том, что сумма контракта за показ 75 матчей составила 900 тысяч рублей. Отмечается, что часть этой суммы придётся заплатить посредникам.