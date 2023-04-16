Известна судьба Шаронова в «СКА-Хабаровске» после восьми матчей без побед

Руководство «СКА-Хабаровска» не планирует увольнять с поста главного тренера команды Романа Шаронова. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией.

«У Шаронова есть договорённость с губернатором Михаилом Дегтярёвым и гендиректором клуба Михаилом Гусевым о том, что задача выхода в РПЛ будет решена за два сезона», - передает слова источника издание «Чемпионат».

«СКА-Хабаровск» идет на серии из восьми матчей без побед. Команда четырежды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

После 27 туров Первой лиги хабаровский коллектив набрал 36 баллов и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.