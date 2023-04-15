Рахимов заявил, что его разочаровало состояние игроков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился информацией о физическом состоянии своих футболистов.

«Я вам скажу откровенно, что первый тренировочный день меня откровенно разочаровал. Когда была предложена объемная в интенсивном плане тренировка, они вдруг задохнулись через две минуты. Меня это удивило», — цитирует Рахимова официальный сайт казанского клуба.

Сегодня, 15 апреля, «Рубин» разгромил на своем поле «Шинник» (3:0) в рамках 27-го тура Первой лиги.

Подопечные Рахимова занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, которое дает право в следующем сезоне играть в РПЛ, набрав 50 очков.