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Первая лига

Рахимов заявил, что его разочаровало состояние игроков «Рубина»

15 Апреля 2023 • 21:23 Комментировать
Рубин
3:0
Шинник
окончен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился информацией о физическом состоянии своих футболистов.

«Я вам скажу откровенно, что первый тренировочный день меня откровенно разочаровал. Когда была предложена объемная в интенсивном плане тренировка, они вдруг задохнулись через две минуты. Меня это удивило», — цитирует Рахимова официальный сайт казанского клуба.

Сегодня, 15 апреля, «Рубин» разгромил на своем поле «Шинник» (3:0) в рамках 27-го тура Первой лиги.

Подопечные Рахимова занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, которое дает право в следующем сезоне играть в РПЛ, набрав 50 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
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