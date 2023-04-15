«Кубань» упустила голевой перевес в матче против «СКА-Хабаровска»

27-й тур Первой лиги завершился матчем «Кубань» - «СКА-Хабаровск». Хозяева пытаются оторваться от зоны вылета и давно никому не проигрывают. Соперник застрял в середине таблицы из-за ряда поединков без побед. Сегодня серии продлились. Голы Азата Байрыева и Артёма Архипова позволили краснодарцам выиграть первый тайм. Противник ушел от поражения после перерыва после ударов Василия Алейникова и Саида Алиева - 2:2.

«Кубань» в трех очках над зоной вылета, дальневосточники делят восьмое место.