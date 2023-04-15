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Первая лига

«Кубань» упустила голевой перевес в матче против «СКА-Хабаровска»

15 Апреля 2023 • 20:57 Комментировать
ФК Кубань
2:2
СКА-Хабаровск
окончен

27-й тур Первой лиги завершился матчем «Кубань» - «СКА-Хабаровск». Хозяева пытаются оторваться от зоны вылета и давно никому не проигрывают. Соперник застрял в середине таблицы из-за ряда поединков без побед. Сегодня серии продлились. Голы Азата Байрыева и Артёма Архипова позволили краснодарцам выиграть первый тайм. Противник ушел от поражения после перерыва после ударов Василия Алейникова и Саида Алиева - 2:2.

«Кубань» в трех очках над зоной вылета, дальневосточники делят восьмое место.

Протокол игры  
ФК Кубань2:2СКА-Хабаровск
(1:0) Байрыев Азат10'  
(2:0) Архипов Артём43'  
  52'Алейников Василий (2:1)
  75'Алиев Саид (2:2)
Нестеренко ЮрийБайрыев Азат  35'Стаменкович МилошСмирнов АлександрРыбин АлексейЧуперка Валерий 63' (Безденежных Игорь ( 63') Родин Даниил  90'Махатадзе Георгий 86' (Позняк Александр ( 86') Абдоков Нури 63' (Цаллагов Дзамболат ( 63') Мосейчук Илья 71' (Муталиев Аслан ( 71') Архипов Артём 71' (Щёткин Алексей ( 71')
Запасные: Ещенко СергейСидоров МаксимРепях Иван
Имамов ИсламСосранов Рустам 46' (Мусалов Магомед ( 46') Фомин ДенисРукас Томас 73' (Анисимов Андрей ( 73') Стародуб ДмитрийПетров ИльяМирошниченко Никита 88' (Жамалетдинов Тимур ( 88') Алейников ВасилийБавин ЮрийГонгапшев Альбек 46' (Алиев Саид ( 46') Александр Иванков
Запасные: Помазан ЕвгенийГригорьев ДаниилГащенков МихаилЯнов ДанилаЛевицкий Денис
15 апреля.

 

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Кубань СКА-Хабаровск
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