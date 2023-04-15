«Кубань» упустила голевой перевес в матче против «СКА-Хабаровска»

27-й тур Первой лиги завершился матчем «Кубань» - «СКА-Хабаровск». Хозяева пытаются оторваться от зоны вылета и давно никому не проигрывают. Соперник застрял в середине таблицы из-за ряда поединков без побед. Сегодня серии продлились. Голы Азата Байрыева и Артёма Архипова позволили краснодарцам выиграть первый тайм. Противник ушел от поражения после перерыва после ударов Василия Алейникова и Саида Алиева - 2:2.
«Кубань» в трех очках над зоной вылета, дальневосточники делят восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Байрыев Азат10'
|(2:0) Архипов Артём43'
|52'Алейников Василий (2:1)
|75'Алиев Саид (2:2)
Нестеренко Юрий•Байрыев Азат• 35'Стаменкович Милош•Смирнов Александр•Рыбин Алексей•Чуперка Валерий63' (Безденежных Игорь (63') •Родин Даниил• 90'Махатадзе Георгий86' (Позняк Александр (86') •Абдоков Нури63' (Цаллагов Дзамболат (63') •Мосейчук Илья71' (Муталиев Аслан (71') •Архипов Артём71' (Щёткин Алексей (71')
Запасные: Ещенко Сергей•Сидоров Максим•Репях Иван
Имамов Ислам•Сосранов Рустам46' (Мусалов Магомед (46') •Фомин Денис•Рукас Томас73' (Анисимов Андрей (73') •Стародуб Дмитрий•Петров Илья•Мирошниченко Никита88' (Жамалетдинов Тимур (88') •Алейников Василий•Бавин Юрий•Гонгапшев Альбек46' (Алиев Саид (46') •Александр Иванков
15 апреля.
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