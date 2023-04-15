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Первая лига

«Нефтехимик» разгромно победил «Краснодар-2»

15 Апреля 2023 • 19:31 Комментировать
Нефтехимик
3:0
Краснодар-2
окончен

В 27-м туре Первой лиги «Нефтехимик» принимал «Краснодар-2» и достаточно легко разделался с аутсайдером. На 14-й минуте Богдан Зорин забил победный мяч, до перерыва также отличился Константин Базелюк, а в самом начале второй половины метко пробил Максим Барсов - 3:0.

«Нефтехимик» был 13-м, а сейчас делит восьмое место. Соперник последний.

Протокол игры  
Нефтехимик3:0Краснодар-2
(1:0) Зорин Богдан14'  
(2:0) Базелюк Константин33'  
(3:0) Барсов Максим50'  
Голубев АндрейКалугин НикитаЗорин БогданБердников АлексейКотов ПавелМосквичёв ВладимирЛайкин Максим  36' 63' (Хубаев Давид ( 63') Денисов Роман 63' (Котик Артём ( 63') Галиулин ВагизБазелюк Константин 85' (Янушковский Роман ( 85') Барсов Максим 63' (Дворецков Филипп ( 63')
Запасные: Школик ИгорьКеваев ГригорийШоркин МаксимДжамилов СултанЧеркес ЕвгенийОбухов Игорь
Агкацев СтаниславГайворонский Данила 38' (Сухорученко Михаил ( 38') Иванов Дмитрий III  53'Исаенко ОлегЖилкин ГригорийНдука Ифеани ДавидПлотников НикитаГубжоков Ислам-Бек 55' (Кокоев Давид ( 55') Карпов Данил 55' (Кутовой Максим ( 55') Самко Владислав 39' (Кокшаров Александр ( 39') Окоронкво Джонатан 75' (Пивоваров Дмитрий ( 75')
Запасные: Гришин ВалентинЗащепкин Роман
15 апреля.

 

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Нефтехимик Краснодар-2
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