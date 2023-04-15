«Нефтехимик» разгромно победил «Краснодар-2»

В 27-м туре Первой лиги «Нефтехимик» принимал «Краснодар-2» и достаточно легко разделался с аутсайдером. На 14-й минуте Богдан Зорин забил победный мяч, до перерыва также отличился Константин Базелюк, а в самом начале второй половины метко пробил Максим Барсов - 3:0.

«Нефтехимик» был 13-м, а сейчас делит восьмое место. Соперник последний.