«Нефтехимик» разгромно победил «Краснодар-2»

В 27-м туре Первой лиги «Нефтехимик» принимал «Краснодар-2» и достаточно легко разделался с аутсайдером. На 14-й минуте Богдан Зорин забил победный мяч, до перерыва также отличился Константин Базелюк, а в самом начале второй половины метко пробил Максим Барсов - 3:0.
«Нефтехимик» был 13-м, а сейчас делит восьмое место. Соперник последний.
Протокол игры
|(1:0) Зорин Богдан14'
|(2:0) Базелюк Константин33'
|(3:0) Барсов Максим50'
Голубев Андрей•Калугин Никита•Зорин Богдан•Бердников Алексей•Котов Павел•Москвичёв Владимир•Лайкин Максим 36'63' (Хубаев Давид (63') •Денисов Роман63' (Котик Артём (63') •Галиулин Вагиз•Базелюк Константин85' (Янушковский Роман (85') •Барсов Максим63' (Дворецков Филипп (63')
Агкацев Станислав•Гайворонский Данила38' (Сухорученко Михаил (38') •Иванов Дмитрий III• 53'Исаенко Олег•Жилкин Григорий•Ндука Ифеани Давид•Плотников Никита•Губжоков Ислам-Бек55' (Кокоев Давид (55') •Карпов Данил55' (Кутовой Максим (55') •Самко Владислав39' (Кокшаров Александр (39') •Окоронкво Джонатан75' (Пивоваров Дмитрий (75')
Запасные: Гришин Валентин•Защепкин Роман
15 апреля.
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