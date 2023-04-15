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Первая лига

«Велес» переиграл «КАМАЗ» и почти покинул зону вылета

15 Апреля 2023 • 19:04 Комментировать
КАМАЗ
0:2
Велес Москва
окончен

В предпоследнем матче 27-го тура Первой лиги «КАМАЗ» принимал «Велес». Более мотивированные гости в итоге одержали победу со счетом 2:0. Олег Смирнов стал автором первого гола на 26-й минуте, а перед уходом команд на перерыв метко пробил Джамал Дибиргаджиев с 11-метровой отметки.

Челнинцы делят восьмую позицию, а противник всего в двух очках от спасительного 14-го места.

Протокол игры  
КАМАЗ0:2Велес Москва
  26'Смирнов Олег (0:1)
  45'Дибиргаджиев Джамал (0:2)
Мамин АлексейГерасимов АлексейТолстопятов НиколайАбрамов АртёмПальцев Валентин 44' (Бадртдинов Ильнур ( 44') Аюкин Руслан 62' (Бабаев Владлен ( 62'  82') Кириллов Юрий 78' (Серченков Сергей ( 78') Свежов ВикторАрустамян Артур 63' (Щербатюк Александр ( 63') Гираев Карим 63' (Мохаммад Амир ( 63') Шамкин Даниил
Запасные: Шайхутдинов ДинарТарасенко ЗахарПолюткин АнтонСмирнов Алексей СергеевичКуликов Александр
Косаревский ПётрСмирнов ОлегПочивалин ВалерийБезчаснюк АлександрМихайленко Дмитрий  40'Бокоев МаратКабахидзе ВладимирПесиков Евгений  15' 79' (Котельников Иван ( 79') Саркисян Геворк  15' 46' (Кертанов Константин ( 46') Дибиргаджиев Джамал  87' 87' (Бадоев Хетаг ( 87') Абдуллахи Квари
Запасные: Мотовичёв ДмитрийКузнецов АлексейЛогуа Ираклий
15 апреля.

 

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