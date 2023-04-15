«Велес» переиграл «КАМАЗ» и почти покинул зону вылета

В предпоследнем матче 27-го тура Первой лиги «КАМАЗ» принимал «Велес». Более мотивированные гости в итоге одержали победу со счетом 2:0. Олег Смирнов стал автором первого гола на 26-й минуте, а перед уходом команд на перерыв метко пробил Джамал Дибиргаджиев с 11-метровой отметки.

Челнинцы делят восьмую позицию, а противник всего в двух очках от спасительного 14-го места.