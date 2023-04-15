«Велес» переиграл «КАМАЗ» и почти покинул зону вылета

В предпоследнем матче 27-го тура Первой лиги «КАМАЗ» принимал «Велес». Более мотивированные гости в итоге одержали победу со счетом 2:0. Олег Смирнов стал автором первого гола на 26-й минуте, а перед уходом команд на перерыв метко пробил Джамал Дибиргаджиев с 11-метровой отметки.
Челнинцы делят восьмую позицию, а противник всего в двух очках от спасительного 14-го места.
Протокол игры
|26'Смирнов Олег (0:1)
|45'Дибиргаджиев Джамал (0:2)
Мамин Алексей•Герасимов Алексей•Толстопятов Николай•Абрамов Артём•Пальцев Валентин44' (Бадртдинов Ильнур (44') •Аюкин Руслан62' (Бабаев Владлен (62') • 82'Кириллов Юрий78' (Серченков Сергей (78') •Свежов Виктор•Арустамян Артур63' (Щербатюк Александр (63') •Гираев Карим63' (Мохаммад Амир (63') •Шамкин Даниил
Косаревский Пётр•Смирнов Олег•Почивалин Валерий•Безчаснюк Александр•Михайленко Дмитрий• 40'Бокоев Марат•Кабахидзе Владимир•Песиков Евгений 15'79' (Котельников Иван (79') •Саркисян Геворк 15'46' (Кертанов Константин (46') •Дибиргаджиев Джамал 87'87' (Бадоев Хетаг (87') •Абдуллахи Квари
Запасные: Мотовичёв Дмитрий•Кузнецов Алексей•Логуа Ираклий
15 апреля.
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