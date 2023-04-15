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Первая лига

«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче Рахимова

15 Апреля 2023 • 18:06 Комментировать
Рубин
3:0
Шинник
окончен

Претендующий на повышение в классе «Рубин» в 27-м туре Первой лиги принимал «Шинник». После четырех ничейных результатов кряду казанцы доверились Рашиду Рахимову и сразу вернулись на победный путь. Уже на 14-й минуте Виталий Лисакович открыл счет с 11-метровой отметки. Хозяева поля постоянно стремились забить еще и смогли сделать счет разгромным после ударов Дмитрия Кабутова и Алана Дзагоева. На 90-й минуте Джоэль Фамейе запорол пенальти.

3:0, «Рубин» проигрывает четыре очка лидирующей «Балтике». «Шинник» - восьмой.

Протокол игры  
Рубин3:0Шинник
(1:0) Лисакович Виталий14'  
(2:0) Кабутов Дмитрий73'  
(3:0) Дзагоев Алан86'  
Дюпин ЮрийТесленко ЕгорСамошников ИльяМартынович АлександрГрицаенко АлексейКабутов Дмитрий  76'Зотов АлександрАпшацев Марат 77' (Дзагоев Алан ( 77') Горбунов Игорь 63' (Костюков Михаил ( 63') Лисакович Виталий 62' (Фамейе Джоэль ( 62') Уридия Мераби 63' (Иванов Олег ( 63')
Запасные: Янович НикитаНабиуллин ЭльмирРахмоналиев УмаралиНижегородов КонстантинБезруков РусланЛомовицкий АлександрБеленов АлександрАшурматов Рустам
Филиппов МихаилСемёнов Андрей Игоревич 46' (Соколов Игорь ( 46') Покидышев НиколайСемейкин Артём  59'Кулишев Артём 77' (Батютин Андрей ( 77'  89') Самойлов ДмитрийЕмельянов РоманЗинков ВячеславСавинов Андрей 69' (Леонтьев Игорь ( 69') Чуканов Андреа 46' (Низамутдинов Эльдар ( 46') Грузнов Илья 46' (Хитяев Андрей ( 46')
Запасные: Вамбольт ДенисСтешин ЕвгенийПетрунин ДаниилГалимов Александр
15 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Рубин Рашид Рахимов
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