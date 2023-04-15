«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче Рахимова

Претендующий на повышение в классе «Рубин» в 27-м туре Первой лиги принимал «Шинник». После четырех ничейных результатов кряду казанцы доверились Рашиду Рахимову и сразу вернулись на победный путь. Уже на 14-й минуте Виталий Лисакович открыл счет с 11-метровой отметки. Хозяева поля постоянно стремились забить еще и смогли сделать счет разгромным после ударов Дмитрия Кабутова и Алана Дзагоева. На 90-й минуте Джоэль Фамейе запорол пенальти.
3:0, «Рубин» проигрывает четыре очка лидирующей «Балтике». «Шинник» - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Лисакович Виталий14'
|(2:0) Кабутов Дмитрий73'
|(3:0) Дзагоев Алан86'
Дюпин Юрий•Тесленко Егор•Самошников Илья•Мартынович Александр•Грицаенко Алексей•Кабутов Дмитрий• 76'Зотов Александр•Апшацев Марат77' (Дзагоев Алан (77') •Горбунов Игорь63' (Костюков Михаил (63') •Лисакович Виталий62' (Фамейе Джоэль (62') •Уридия Мераби63' (Иванов Олег (63')
Филиппов Михаил•Семёнов Андрей Игоревич46' (Соколов Игорь (46') •Покидышев Николай•Семейкин Артём• 59'Кулишев Артём77' (Батютин Андрей (77') • 89'Самойлов Дмитрий•Емельянов Роман•Зинков Вячеслав•Савинов Андрей69' (Леонтьев Игорь (69') •Чуканов Андреа46' (Низамутдинов Эльдар (46') •Грузнов Илья46' (Хитяев Андрей (46')
15 апреля.
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