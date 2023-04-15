«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче Рахимова

Претендующий на повышение в классе «Рубин» в 27-м туре Первой лиги принимал «Шинник». После четырех ничейных результатов кряду казанцы доверились Рашиду Рахимову и сразу вернулись на победный путь. Уже на 14-й минуте Виталий Лисакович открыл счет с 11-метровой отметки. Хозяева поля постоянно стремились забить еще и смогли сделать счет разгромным после ударов Дмитрия Кабутова и Алана Дзагоева. На 90-й минуте Джоэль Фамейе запорол пенальти.

3:0, «Рубин» проигрывает четыре очка лидирующей «Балтике». «Шинник» - восьмой.