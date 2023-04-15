«Родина» отдалилась от зоны вылета, обыграв «Динамо» из Махачкалы

В очередном матче 27-го тура Первой лиги «Родина» принимала махачкалинское «Динамо». До 71-й минуты команды не могли открыть счет, и в итоге удача улыбнулась хозяевам - Астемир Гордюшенко открыл счет в противостоянии. На 86-й минуте перевес «Родины» был удвоен Иваном Тимошенко, и команда делит 10-е место, набрав 35 очков. Противник (37) - шестой.

Добавим, что это был первый поединок тура, в котором не было зафиксировано ничьей.