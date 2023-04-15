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Первая лига

«Родина» отдалилась от зоны вылета, обыграв «Динамо» из Махачкалы

15 Апреля 2023 • 15:57 Комментировать
Родина Москва
2:0
Динамо Махачкала
окончен

В очередном матче 27-го тура Первой лиги «Родина» принимала махачкалинское «Динамо». До 71-й минуты команды не могли открыть счет, и в итоге удача улыбнулась хозяевам - Астемир Гордюшенко открыл счет в противостоянии. На 86-й минуте перевес «Родины» был удвоен Иваном Тимошенко, и команда делит 10-е место, набрав 35 очков. Противник (37) - шестой.

Добавим, что это был первый поединок тура, в котором не было зафиксировано ничьей.

Протокол игры  
Родина Москва2:0Динамо Махачкала
(1:0) Гордюшенко Астемир71'  
(2:0) Тимошенко Иван85'  
Айдаров СергейКолесниченко Кирилл 46' (Гордюшенко Астемир ( 46') Караев Максим  55' 59' (Тимошенко Иван ( 59') Плиев ЗаурбекКризан Митя  68'Воропаев АртёмСултонов МухаммадДмитриев Олег 79' (Куль Руслан ( 79') Фищенко РусланНата Уэсли  42'Калмыков Амур 59' (Юдинцев Георгий ( 59')
Запасные: Шадринцев ДмитрийКлещенко АлександрАликин ПавелСангаре ДэвидМартовой ДаниилМальцев МихаилАндреев Игорь
Терновский ДмитрийХалимбеков РустамКагермазов СосланКрасильниченко ОлегШумахов ИдарКовачевич ВладимирГаджимурадов РамазанАтабаев ЭрболГлушков Никита Сергеевич  36'Абдурагимов Рамазан 46' (Ибрагимов Камиль ( 46') Мулахусейнович Нардин  11' 46' (Магомедов Ражаб ( 46'  70')
Запасные: Сундуков ТемирканЛисакович РусланБоженов КириллИсаев ШамильМагомедов Тимур
15 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Родина Москва
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