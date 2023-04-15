«Родина» отдалилась от зоны вылета, обыграв «Динамо» из Махачкалы

В очередном матче 27-го тура Первой лиги «Родина» принимала махачкалинское «Динамо». До 71-й минуты команды не могли открыть счет, и в итоге удача улыбнулась хозяевам - Астемир Гордюшенко открыл счет в противостоянии. На 86-й минуте перевес «Родины» был удвоен Иваном Тимошенко, и команда делит 10-е место, набрав 35 очков. Противник (37) - шестой.
Добавим, что это был первый поединок тура, в котором не было зафиксировано ничьей.
Протокол игры
|(1:0) Гордюшенко Астемир71'
|(2:0) Тимошенко Иван85'
Айдаров Сергей•Колесниченко Кирилл46' (Гордюшенко Астемир (46') •Караев Максим 55'59' (Тимошенко Иван (59') •Плиев Заурбек•Кризан Митя• 68'Воропаев Артём•Султонов Мухаммад•Дмитриев Олег79' (Куль Руслан (79') •Фищенко Руслан•Ната Уэсли• 42'Калмыков Амур59' (Юдинцев Георгий (59')
Терновский Дмитрий•Халимбеков Рустам•Кагермазов Сослан•Красильниченко Олег•Шумахов Идар•Ковачевич Владимир•Гаджимурадов Рамазан•Атабаев Эрбол•Глушков Никита Сергеевич• 36'Абдурагимов Рамазан46' (Ибрагимов Камиль (46') •Мулахусейнович Нардин 11'46' (Магомедов Ражаб (46') 70'
15 апреля.
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