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Первая лига

Сафрониди эмоционально упрекнул руководителей «Уфы» за безразличие

15 Апреля 2023 • 15:51 Комментировать
Уфа
0:0
Акрон
окончен

Старший тренер «Уфы» Николай Сафрониди эмоционально высказался после субботней ничьей с «Акроном» (0:0) в матче Первой лиги.

Сафрониди выразил обиду из-за того, что происходит с клубом в последние годы. Тренер указал на плохое отношение руководителей.

«Если вы говорите, что вам нужен клуб - придите, зайдите в раздевалку к футболистам и скажите: «Мы за вас! Мы клуб не бросим». Будьте честными», - сказал Сафрониди, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Сафрониди дал понять, что руководителям «Уфы» нет никакого дела до клуба, в отличие от него самого.

«Мне не *** [всё равно] на ваш клуб! Мне не *** [всё равно]! А кому-то *** [всё равно]! Кто-то говорит: «При мне клуб не закроется». А он уже закрывается!» - высказался Сафрониди.

На текущий момент «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч команда проведёт 22 апреля – против «Балтики» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Николай Сафрониди
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