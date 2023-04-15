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Первая лига

«Уфа» с «Акроном» сыграли вничью по голам и удалениям

15 Апреля 2023 • 14:02 Комментировать
Уфа
0:0
Акрон
окончен

В 27-м туре Первой лиги «Уфа» принимала «Акрон». Команды находятся в нижней половине таблицы и остро нуждаются в очках. Андрес Понсе с близкого расстояния наносил удар и попал в голкипера. В начале второго тайма арбитр удалил у гостей Константина Савичева за игру рукой, а вскоре и у соперника была красная карточка, второе предупреждение за симуляцию получил Данила Емельянов. Что же касается реальных голевых моментов, их не было, ничья 0:0 закономерна.

«Акрон» в 10 очках над зоной вылета, соперник в пяти баллах от спасительной 14-й строчки.

Протокол игры  
Уфа0:0Акрон
Хамкоев ХазбулатМухин АлександрБотака-Иобома ЭрвингУшахин Лев  81'Темников Иван 76' (Сандрачук Александр ( 76') Никитин Андрей ВладимировичГолубев Артём 75' (Ортис Дилан ( 75') Емельянов Данила  18'  59'Касинтура ЭгашПогосов АртёмМинаев Роман 66' (Хугаев Алан ( 66')
Запасные: Кукушкин ИванКарп КэтэлинЕрохин КонстантинАхатов ДанилЕвсеев АлексейСухов АлександрКонюхов ВадимЧернов АлексейМолтенинов Илья
Волков СергейСагуткин Даниил  34' 46' (Песегов Евгений ( 46') Зуев Илья 46' (Ходжаниязов Джамалдин ( 46') Палиенко Максим 79' (Апеков Руслан ( 79') Килин АнтонМакаров СергейПолубояринов ДанилСавичев Константин  55'Чудин ИванСалтыков Никита 71' (Сасин Дмитрий ( 71') Понсе Андрес 71' (Эльдарушев Абу-Саид ( 71')
Запасные: Матвеев МаксимМацукатов АлексАзаров ВладимирСычёв ВиталийШакуро Павел
15 апреля.

 

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Уфа Акрон
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