«Уфа» с «Акроном» сыграли вничью по голам и удалениям

В 27-м туре Первой лиги «Уфа» принимала «Акрон». Команды находятся в нижней половине таблицы и остро нуждаются в очках. Андрес Понсе с близкого расстояния наносил удар и попал в голкипера. В начале второго тайма арбитр удалил у гостей Константина Савичева за игру рукой, а вскоре и у соперника была красная карточка, второе предупреждение за симуляцию получил Данила Емельянов. Что же касается реальных голевых моментов, их не было, ничья 0:0 закономерна.

«Акрон» в 10 очках над зоной вылета, соперник в пяти баллах от спасительной 14-й строчки.