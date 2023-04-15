«Уфа» с «Акроном» сыграли вничью по голам и удалениям

В 27-м туре Первой лиги «Уфа» принимала «Акрон». Команды находятся в нижней половине таблицы и остро нуждаются в очках. Андрес Понсе с близкого расстояния наносил удар и попал в голкипера. В начале второго тайма арбитр удалил у гостей Константина Савичева за игру рукой, а вскоре и у соперника была красная карточка, второе предупреждение за симуляцию получил Данила Емельянов. Что же касается реальных голевых моментов, их не было, ничья 0:0 закономерна.
«Акрон» в 10 очках над зоной вылета, соперник в пяти баллах от спасительной 14-й строчки.
Протокол игры
Хамкоев Хазбулат•Мухин Александр•Ботака-Иобома Эрвинг•Ушахин Лев• 81'Темников Иван76' (Сандрачук Александр (76') •Никитин Андрей Владимирович•Голубев Артём75' (Ортис Дилан (75') •Емельянов Данила 18'• 59'Касинтура Эгаш•Погосов Артём•Минаев Роман66' (Хугаев Алан (66')
Волков Сергей•Сагуткин Даниил 34'46' (Песегов Евгений (46') •Зуев Илья46' (Ходжаниязов Джамалдин (46') •Палиенко Максим79' (Апеков Руслан (79') •Килин Антон•Макаров Сергей•Полубояринов Данил•Савичев Константин• 55'Чудин Иван•Салтыков Никита71' (Сасин Дмитрий (71') •Понсе Андрес71' (Эльдарушев Абу-Саид (71')
15 апреля.
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