Игнашевич: «Очень сложно управлять не только своей игрой, но еще и нужно за судьёй смотреть»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Енисеем» (1:1).

- Очень сложная игра, очень тяжело было ею управлять, было три фола, три желтые карточки, две дисквалификации. Во втором тайме еще одна карточка, сразу же дисквалификация. Понимаем, что концовка чемпионата, но очень сложно управлять не только своей игрой, но еще и нужно за судьей смотреть.

- Учитывая данный фактор, ничья - это хороший результат для вашей команды или нет?

- Стратегически? Конечно. Для нас важно, чтобы нас не поджимали наши конкуренты.

- Ожидали ли большего от этого матча? Все-таки с лидером чемпионата встречались?

- Нет, я благодарен ребятам, они сделали все, что смогли. Конечно, могли забить сегодня, моменты были хорошие, но еще раз говорю, стратегически неплохой результат. И сейчас ребят мы поздравим с хорошей работой в первую очередь.