«Енисей» с «Балтикой» не определили сильнейшего

Субботняя часть матчей 27-го тура Первой лиги стартовала с противостояния «Енисея» и «Балтики», которые идут в топ-четвёрке команд. На 16-й минуте Никита Глушков от лицевой линии пяткой отыграл на Егора Иванова, а тот прострелил под удар Андрею Окладникову, счет открыт. Перед уходом на перерыв гости отыгрались, Гедеон Гузина в пределах штрафной обыгрался с Тамерланом Мусаевым, который расстрелял ворота. Вышедший на замену Сергей Пряхин оказался один на один с голкипером, прошел его и метров с семи не попал в рамку. Еще один шанс у «Балтики», Дудиев замыкал дальнюю штангу, но не забил - попадание в защитника.

Центральный матч тура завершился вничью. Отрыв «Балтики» от идущего вторым «Рубина» составляет семь очков, соперник делит третье место с «Аланией» (-9 баллов от лидера).