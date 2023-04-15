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Первая лига

«Енисей» с «Балтикой» не определили сильнейшего

15 Апреля 2023 • 13:33 Комментировать
Енисей
1:1
Балтика
окончен

Субботняя часть матчей 27-го тура Первой лиги стартовала с противостояния «Енисея» и «Балтики», которые идут в топ-четвёрке команд.  На 16-й минуте Никита Глушков от лицевой линии пяткой отыграл на Егора Иванова, а тот прострелил под удар Андрею Окладникову, счет открыт. Перед уходом на перерыв гости отыгрались, Гедеон Гузина в пределах штрафной обыгрался с Тамерланом Мусаевым, который расстрелял ворота. Вышедший на замену Сергей Пряхин оказался один на один с голкипером, прошел его и метров с семи не попал в рамку. Еще один шанс у «Балтики», Дудиев замыкал дальнюю штангу, но не забил - попадание в защитника.

Центральный матч тура завершился вничью. Отрыв «Балтики» от идущего вторым «Рубина» составляет семь очков, соперник делит третье место с «Аланией» (-9 баллов от лидера).

Протокол игры  
Енисей1:1Балтика
(1:0) Окладников Андрей16'  
  45'Мусаев Тамерлан (1:1)
Ставер ЕвгенийКахидзе Александр 46' (Масловский Александр ( 46') Савицкий Иван 46' (Рукас Андрюс ( 46') Кичин Валерий  70'Стежко Виталий 46' (Бардыбахин Вячеслав ( 46') Раздорских Никита 75' (Ушатов Кирилл ( 75') Ланин ОлегИванов Егор  54'Глушков Никита АндреевичЛомакин Александр  59'Окладников Андрей 63' (Апушников Егор ( 63')
Запасные: Гыстаров РасулИвакин ЯрославЯрусов ДаниилФеррейра ХерманМарков НиколайХозин Владимир
Латышонок ЕвгенийРадмановац Никола  58'Маляров Кирилл 46' (Барков Дмитрий ( 46'  81') Пуцко АлександрКашчелан Младен  23'Лазарев ВладиславКузьмин МаксимФольмер Кирилл 63' (Дудиев Аслан ( 63') Осипов Александр  30'Мусаев ТамерланГузина Гедеон  20' 46' (Пряхин Сергей ( 46'  61')
Запасные: Корякин АлександрТишкин МаксимБорисенко ГригорийВалиахметов ЭдуардАванесян ТигранКлёнкин ДанилОстойич Иван
15 апреля.

 

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