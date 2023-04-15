Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Легионер «Акрона» Понсе отказался от российского паспорта

15 Апреля 2023 • 11:36 Комментировать

Легионер «Акрона» Андрес Понсе ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Многие иностранцы хотят получить российский паспорт? Не знаю, у меня сейчас и так их три! Венесуэлы, Колумбии, Испании. Мне хватит!», - передает слова венесуэльского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Понсе вместе с «Акроном» играет в Первой лиге. Нападающий принял участие в шести поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча (один – с пенальти).

Добавим, что клуб из Тольятти встретится с московским «Спартаком» в Кубке России в среду, 19 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрес Понсе Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Енисей Енисей
Балтика Балтика
1
1
2.95 3.05 2.55
Видео
34 мин
Уфа Уфа
Акрон Акрон
0
0
2.70 3.20 2.70
Видео
15.04.23 в 14:00
Родина Москва Родина Москва
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.70 3.00 2.80
Видео
15.04.23 в 16:00
Рубин Рубин
Шинник Шинник
1.71 3.55 5.20
Видео
15.04.23 в 16:00
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Арсенал Тула Арсенал Тула
2.95 3.15 2.50
Видео
15.04.23 в 17:00
КАМАЗ КАМАЗ
Велес Москва Велес Москва
1.97 3.20 4.20
Видео
15.04.23 в 17:30
Нефтехимик Нефтехимик
Краснодар-2 Краснодар-2
1.88 3.30 4.40
Видео
15.04.23 в 19:00
ФК Кубань ФК Кубань
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
2.37 3.10 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
12:16 · Россия. Первая лига
Игнашевич пожаловался на вонючий автобус в Красноярске
11:36 · Россия. Первая лига
Легионер «Акрона» Понсе отказался от российского паспорта
14 Апреля
19:11 · Россия. Первая лига
Григорян считает, что Первая лига стала более гибкой
19:00 · Россия. Первая лига
Олег Иванов: «Главные требования Рахимова – играть в футбол и добиваться результата»
12 Апреля
22:44 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Рахимов любит, когда все в команде ему подчиняются» 2
21:16 · Россия. Первая лига
Гаджиев – о Рахимове: «Он вольётся в работу, пусть и не тренировал два года»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Такая команда как «Рубин» должна играть в РПЛ»
20:11 · Россия. Первая лига
Рахимов провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Рубина»
20:02 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» нацелился на голкипера «Велеса»
19:11 · Россия. Первая лига
Игнатьев уверен, что Рахимов легко выведет «Рубин» в Премьер-лигу
18:52 · Россия. Премьер-лига
Гранат удивлён приходом Рахимова в «Рубин»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил назначение Рахимова в «Рубин»
16:49 · Россия. Первая лига
Шалимов рассказал о переговорах с руководством «Рубина»
16:30 · Россия. Первая лига
Уткульбаев: «Желаю «Рубину» успехов и выполнения задачи»
16:21 · Россия. Первая лига
Непомнящий высказался о назначении Рахимова на пост главного тренера «Рубина»
Все новости
Рекомендуем