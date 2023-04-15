Легионер «Акрона» Понсе отказался от российского паспорта

Легионер «Акрона» Андрес Понсе ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Многие иностранцы хотят получить российский паспорт? Не знаю, у меня сейчас и так их три! Венесуэлы, Колумбии, Испании. Мне хватит!», - передает слова венесуэльского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Понсе вместе с «Акроном» играет в Первой лиге. Нападающий принял участие в шести поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча (один – с пенальти).

Добавим, что клуб из Тольятти встретится с московским «Спартаком» в Кубке России в среду, 19 апреля.