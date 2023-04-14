Григорян считает, что Первая лига стала более гибкой

Известный тренер и футбольный эксперт Александр Григорян высказался о Первой лиге.

«Первая лига стала более гибкой. Команды играют в разные тактические схемы, много появилось технически оснащенных, но не индивидуально сильных игроков», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

По мнению специалиста, сейчас футболисты стали хуже вести единоборства и стало меньше команд, которые «выжигают» результат.

После 26 туров лидером в турнирной таблице Первой лиги является калининградская «Балтика», у которой на счету 53 очка. На второй строчке идет «Рубин», имея в копилке 47 баллов. В зоны стыковых матчей располагаются «Енисей» (44) и «Алания» (44).