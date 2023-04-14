Олег Иванов: «Главные требования Рахимова – играть в футбол и добиваться результата»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о назначении Рашида Рахимова на пост тренера казанского клуба.

«Хотим порадовать болельщиков и себя. Главные требования Рахимова – играть в футбол и добиваться результата. Я при каждом наставнике здесь был, так сказать, старшим товарищем, проводником каких-то идей», – заявил бронзовый призёр Евро-2008, чьи слова приводит пресс-служба клуба. Иванов отметил, что коллектив подходит к каждой встрече как к ключевой и знает, чего хочет добиться.

Напомним, что «Рубин» находится на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Балтики» на пять очков. Рашид Рахимов стал третьим тренером клуба в нынешнем сезоне после Леонида Слуцкого и Юрия Уткульбаева.