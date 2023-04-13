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Первая лига

Выведет ли Рахимов «Рубин» в РПЛ

13 Апреля 2023 • 10:50 Комментировать (1)

Вторая рабочая неделя апреля ознаменовалась тренерскими отставками и назначениями. Что ни день, то новость. В понедельник, 10 апреля, покинул свой пост один из мэтров тренерского цеха России Курбан Бердыев, на следующие сутки подмосковные «Химки» в пятый раз в ещё продолжающемся сезоне разразились новостью о новом главном на тренерском мостике. И фигура нового главного была под стать клубу – 50-летний Андрей Талалаев вошёл в свою третью команду, и, что немаловажно, вновь это коллектив из РПЛ.

Осечки быть не может

В преддверии 12 апреля, когда руководство казанского «Рубина» объявило о назначении Рашида Рахимова третьим за сезон-2022/23 наставником команды, главный футбольный клуб Татарстана не одерживал победы в четырёх играх кряду, но и не проигрывал. Коллектив удерживал вторую строчку в таблице, дающую право на прямой выход в РПЛ в сезоне-2023/24. От «Рубина», собравшего сливки Первой лиги в межсезонье, ожидали если не триумфального, то весьма уверенного возвращения в элиту. На старте казанцев лихорадило. К тому же любители футбола не могли простить прежнему наставнику, весьма лёгкому на подъём, порой заигрывающему со СМИ и болельщиками Леониду Слуцкому вылет из элиты. Впервые за почти 20 лет! В ноябре казалось, что самые страшные дни Слуцкого в Казани в прошлом, но 15 ноября не замеченный ранее в непродуманных и поспешных решениях клуб всё же расстался с экс-тренером национальной сборной России. Локальный успех перед зимней паузой у исполняющего обязанности главного тренера Юрия Уткульбаева заставил руководство поверить в бывшего вратаря. Но наступившая весна оптимистичный прогноз не оправдала: без поражений, но и без побед в четырёх играх кряду. В отличие от других участников, от коллектива из миллионной Казани как нигде ждут только возвращения в элиту.

Из экспертов в тренеры

Поигравший как в российских, так и в испанских и австрийских клубах Рахимов два года оставался без основного занятия. С последним своим клубом «Уфой» он расстался по ходу сезона-2020/21. Эксперт на одном из ведущих спортивных каналов – работа пусть и не пыльная, но всё же непосредственная деятельность в качестве тренера не сравнится ни с чем. Это всё равно, что лётчик без неба. В биографии экс-полузащитника «Памира» и «Спартака» есть опыт тренерской работы в ведущих клубах РПЛ, а также в Австрии.

Ни минуты покоя

15 апреля в гости к новой команде экс-игрока сборной России (4 матча в период с 1994 по 1995 год) пожалует коллектив Вадима Евсеева. «Шинник» в пяти последних матчах споткнулся лишь однажды – в Краснодаре. Далее визит в Тулу, где также неудачник РПЛ сезона-2021/22 «Арсенал» ещё не потерял шансы на участие в стыковых играх. В оставшихся восьми турах значится ещё и визит к лидеру в Калининград.

Сейчас, в завершающей части чемпионата, казанским футболистам нужно умереть на поле и быть единым коллективом. Класс находящихся в распоряжении Рахимова футболистов должен работать на это.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Рубин Леонид Слуцкий Рашид Рахимов Вадим Евсеев Первая лига
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ngmi
13 Апреля 2023 в 10:54
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