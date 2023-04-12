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Гаджиев – о Рахимове: «Он вольётся в работу, пусть и не тренировал два года»

12 Апреля 2023 • 21:16 Комментировать
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев оценил переход своего коллеги по цеху Рашида Рахимова на работу в «Рубин». В казанском клубе Рахимов будет трудиться в роли главного тренера команды.

«Рахимов вольётся в работу, хоть и два года не тренировал, так как он был в футболе всё это время, был в теме. И порой паузы длинной в год делают тренера гораздо сильнее», - делится Гаджиев с «Чемпионатом».

Напомним, что последним местом работы Рахимова до прихода в казанский клуб был ФК «Уфа». Ранее в России специалист работал с «Ахматом», «Амкаром» и московским «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Гаджи Гаджиев Рашид Рахимов
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