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Первая лига

Рахимов провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Рубина»

12 Апреля 2023 • 20:11 Комментировать
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

Новый главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов провёл свою первую тренировку в казанском клубе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал команды из Татарстана.

Напомним, утром 12 апреля «Рубин» объявил об отставке Юрия Уткульбаева и назначении 58-летнего Рахимова на пост наставника команды.

После 26 туров «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 47 набранных очков. Первый матч под руководством Рахимова казанцы проведут 15 апреля. Соперником «Рубина» станет ярославский «Шинник». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
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