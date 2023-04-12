Рахимов провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов провёл свою первую тренировку в казанском клубе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал команды из Татарстана.

Напомним, утром 12 апреля «Рубин» объявил об отставке Юрия Уткульбаева и назначении 58-летнего Рахимова на пост наставника команды.

После 26 туров «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 47 набранных очков. Первый матч под руководством Рахимова казанцы проведут 15 апреля. Соперником «Рубина» станет ярославский «Шинник». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.