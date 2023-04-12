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Первая лига

Игнатьев уверен, что Рахимов легко выведет «Рубин» в Премьер-лигу

12 Апреля 2023 • 19:11 Комментировать
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев не сомневается в возможностях нового главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова вернуть республиканский клуб в элиту российского футбола.

«Рахимову будет не трудно вернуть «Рубин» в РПЛ. У команды есть всё: хорошие условия для игры, квалифицированные футболисты и результат», - заявил Игнатьев «Чемпионату», добавив, что изменения на тренерском мостике зачастую приносят в игру команды положительные изменения.

Напомним, текущий сезон казанцы проводят в Первой лиге, однако выступают в турнире уверенно и занимают второе место в таблице команд, набрав 47 очков. Отрыв от идущего третьим «Енисея» - три балла, отставание от «Балтики» с первого места – шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Борис Игнатьев
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