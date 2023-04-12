Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером казанского «Рубина» Рашида Рахимова.

- «Рубин» поздновато уволил Слуцкого, надо было сделать это пораньше. На его место назначили местного человека, который практически не работал до этого главным тренером в Первой лиге. Я не могу судить, какой он тренер. Может, и хороший, но опыта у него мало. Я не увидел в игре «Рубина» при нём чего-то особенного, каких-то яркостей и новшеств. Не могу сказать, что исправилось что-то в команде после Слуцкого. Хотя состав у «Рубина» один из самых сильных в Первом дивизионе. Рахимов, если брать по большому счету, тоже недалеко на сегодняшний день ушёл по качеству от других тренеров. Казанский клуб решил взять его, чтобы он дал какую-то волну, чтобы занять второе место и напрямую выйти в Премьер-лигу.

Судя по составу команды, там, видимо, внутри клуба происходят какие-то проблемы. До зимы в «Рубине» работал, я думаю, один из самых сильных руководителей, который исправил ситуацию касаемо долгов, – Сайманов. Не знаю, зачем его убрали и поставили туда человека не из футбола. Это я к чему клоню – к тому, что на сегодняшний день в «Рубин» пришёл гендиректор со своими чиновничьими, я думаю, взглядами. И при нём стал главным тренером Уткульбаев. Это ещё один знак того, что в футболе должны работать футбольные люди.