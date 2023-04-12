Шалимов рассказал о переговорах с руководством «Рубина»

Известный российский тренер Игорь Шалимов рассказал о переговорах с «Рубином».

Сегодня, 12 апреля, «Рубин» объявил об уходе Юрия Уткульбаева и назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера команды. Ранее сообщалось, что в качестве одного из кандидатов на эту должность рассматривался и Шалимов.

Специалист признался, что ему был интересен вариант работы в «Рубине», поскольку задача возвращения команды в РПЛ подразумевает игру с позиции силы.

«Я высказал своё мнение по команде: там хороший состав, с которым можно решать задачу. Есть проблема в атаке.

Команде необходимо подниматься туда, где она и должна быть — в РПЛ. Нужно владеть мячом, создавать моменты. Сделал бы акцент на атаку и на прессинг», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

Тренер заявил, что будет следить за «Рубином» в этом сезоне. Напомним, последним местом работы Шалимова на сегодняшний день остаётся «Урал», который он покинул летом прошлого года. Также в его карьере были «Краснодар», «Ахмат» и «Химки».