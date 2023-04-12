Уткульбаев: «Желаю «Рубину» успехов и выполнения задачи»

Бывший главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев, официально покинувший свой пост сегодня, 12 апреля, обратился к болельщикам казанской команды.

53-летний специалист поблагодарил клуб за возможность поработать главным тренером ведущей команды республики, а болельщиков — за поддержку. Также Уткульбаев пожелал «Рубину» достичь поставленных целей.

«Желаю «Рубину» успехов и выполнения задачи. Уверен, что всё получится!» — цитирует Уткульбаева пресс-служба «Рубина».

Напомним, что после ухода Уткульбаева казанскую команду возглавил Рашид Рахимов, ранее работавший в «Локомотиве», «Уфе», «Ахмате» и «Амкаре».

На данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от первой «Балтики» на шесть очков.