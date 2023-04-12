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Первая лига

Уткульбаев: «Желаю «Рубину» успехов и выполнения задачи»

12 Апреля 2023 • 16:30 Комментировать
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

Бывший главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев, официально покинувший свой пост сегодня, 12 апреля, обратился к болельщикам казанской команды.

53-летний специалист поблагодарил клуб за возможность поработать главным тренером ведущей команды республики, а болельщиков — за поддержку. Также Уткульбаев пожелал «Рубину» достичь поставленных целей.

«Желаю «Рубину» успехов и выполнения задачи. Уверен, что всё получится!» — цитирует Уткульбаева пресс-служба «Рубина».

Напомним, что после ухода Уткульбаева казанскую команду возглавил Рашид Рахимов, ранее работавший в «Локомотиве», «Уфе», «Ахмате» и «Амкаре».

На данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от первой «Балтики» на шесть очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Юрий Уткульбаев
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