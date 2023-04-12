Непомнящий высказался о назначении Рахимова на пост главного тренера «Рубина»

Известный специалист Валерий Непомнящий высказался о назначении Рашида Рахимова на должность главного тренера казанского «Рубина».

Эксперт отметил, что не понимает, как можно менять рулевого после четырех-пяти игр.

«Рубин» идёт на втором месте в Первой лиге. Рахимов — хороший тренер, вопросов нет. Но как получится — другой вопрос. В этом я не пророк», - приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 12 апреля, стало известно, чтоРахимов сменил Юрия Уктульбаева.

«Рубин» в настоящий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги.

В ближайшем туре казанский клуб на выезде сыграет против «Шинника» дома. Игра состоится 15 апреля.