Гаджиев объяснил, почему Бердыев не возглавил «Рубин»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, почему Курбан Бердыев не вернулся в «Рубин».

«Этого не произошло, на мой взгляд, по двум причинам. Пока Бердыев был тренером «Сочи», они уже вели переговоры с Рахимовым. Или же на это повлияли отношения Бердыева с руководством «Рубина», он же работал там много лет и прекрасно знаком с руководителями», — приводит слова Гаджиева RT.

Напомним, ранее 70-летний Бердыев покинул пост наставника «Сочи». Некоторые СМИ сообщали, что специалист может вернуться в Казань, где работал уже дважды, но 12 апреля «Рубин» объявил о назначении Рашида Рахимова новым главным тренером команды.

Рашид Рахимов возглавил «Рубин»



