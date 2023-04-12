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Первая лига

Гаджиев объяснил, почему Бердыев не возглавил «Рубин»

12 Апреля 2023 • 16:10 Комментировать
Рубин
...
Шинник
15.04 16:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, почему Курбан Бердыев не вернулся в «Рубин».

«Этого не произошло, на мой взгляд, по двум причинам. Пока Бердыев был тренером «Сочи», они уже вели переговоры с Рахимовым. Или же на это повлияли отношения Бердыева с руководством «Рубина», он же работал там много лет и прекрасно знаком с руководителями», — приводит слова Гаджиева RT.

Напомним, ранее 70-летний Бердыев покинул пост наставника «Сочи». Некоторые СМИ сообщали, что специалист может вернуться в Казань, где работал уже дважды, но 12 апреля «Рубин» объявил о назначении Рашида Рахимова новым главным тренером команды.

Рашид Рахимов возглавил «Рубин» 

 


 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Гаджи Гаджиев Рашид Рахимов Сочи
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