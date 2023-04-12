Гаджиев — об уходе Уткульбаева из «Рубина»: Могли быть внутренние конфликты

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о причинах отставки Юрия Уткульбаева с поста главного тренера «Рубина». 12 апреля казанский клуб сообщил о назначении Рашида Рахимова на место Уткульбаева.

«Мы не знаем, на каких условиях ставили Юрия Уткульбаева. Возможно, с ним это обсуждалось заранее. Договоренности бывают разные. В целом он показывал хороший результат, команда не проиграла при нем ни разу», — цитирует Гаджиева RT.

Функционер предположил, что там мог возникнуть какой-то конфликт, который повлиял на будущее Уткульбаева.

После 26 туров «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков.

«Рубин» объявил об уходе Уткульбаева