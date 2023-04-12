Билялетдинов: «Уход Уткульбаева из «Рубина» — это какой-то парадокс»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отставку Юрия Уткульбаева с поста наставника казанской команды.

«Это какой-то парадокс. При Уткульбаеве команда не проиграла ни одной игры. Юрий — очень профессиональный и вдумчивый тренер», — приводит слова Билялетдинова RT.

Напомним, что Уткульбаев возглавил «Рубин» в ноябре прошлого года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. Сегодня, 12 апреля, стало известно об уходе Уткульбаева и назначении Рашида Рахимова на должность главного тренера казанской команды.

После 26 туров нынешнего розыгрыша Первой лиги «Рубин» расположился на втором месте турнирной таблицы. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на шесть очков.