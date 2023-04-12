Гранат: «Рахимов — специалист, который нужен «Рубину»

Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера казанской команды.

Эксперт поддержал выбор Рахимова, назвав его опытным специалистом, который ранее тренировал хорошие команды.

«Рахимов – опытный специалист. Это кандидатура как раз то, что надо. В «Рубине» собраны именитые футболисты. Надеюсь, они как можно скорее выполнят задачу выйти в РПЛ», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Напомним, что о назначении Рахимова было объявлено сегодня, 12 апреля. На этом посту 58-летний специалист сменил Юрия Уткульбаева. Ранее Рахимов работал в «Уфе», «Ахмате», «Амкаре» и московском «Локомотиве».

После 26 туров Первой лиги «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков.