В «Рубине» озвучили задачу клуба на остаток сезона

Эдуард Сафонов, который занимает должность спортивного директора «Рубина», озвучил задачу клуба на остаток сезона.

«Задача «Рубина» - выйти в РПЛ напрямую, избежав стыковых матчей», - сказал Сафонов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в среду «Рубин» объявил о назначении Рашида Рахимова на должность главного тренера команды.

На текущий момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне прямого повышения в классе. При этом «Енисей» и «Алания» отстают от казанской команды всего лишь на три очка.