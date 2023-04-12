В «Рубине» рассказали, между какими тренерами выбирали

В среду было объявлено о назначении Рашида Рахимова на должность главного тренера «Рубина». Эдуард Сафонов, который в казанском клубе работает на посту спортивного директора, дал комментарий насчёт процесса выбора рулевого для команды. По словам Сафонова, в списке было три кандидата.

«В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рашид Рахимов. По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон», - сказал Сафонов, давая комментарий для «Чемпионата».

Отметим, что Рашид Рахимов находится без клуба два года – в апреле 2021-го он ушёл из «Ахмата».

Рахимов уже готовит «Рубин» к домашнему матчу Первой лиги против «Шинника». Команды сыграют в ближайшую субботу, 15 апреля.

На текущий момент «Рубин» располагается на второй позиции в турнирной таблице Первой лиги.