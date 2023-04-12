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Первая лига

В «Рубине» рассказали, между какими тренерами выбирали

12 Апреля 2023 • 13:43 Комментировать (1)
Рубин
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Шинник
15.04 16:00

В среду было объявлено о назначении Рашида Рахимова на должность главного тренера «Рубина». Эдуард Сафонов, который в казанском клубе работает на посту спортивного директора, дал комментарий насчёт процесса выбора рулевого для команды. По словам Сафонова, в списке было три кандидата.

«В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рашид Рахимов. По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон», - сказал Сафонов, давая комментарий для «Чемпионата».

Отметим, что Рашид Рахимов находится без клуба два года – в апреле 2021-го он ушёл из «Ахмата».

Рахимов уже готовит «Рубин» к домашнему матчу Первой лиги против «Шинника». Команды сыграют в ближайшую субботу, 15 апреля.

На текущий момент «Рубин» располагается на второй позиции в турнирной таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Игорь Шалимов Андрей Талалаев Эдуард Сафонов
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РУБИН ШИННИК
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Апреля 2023 в 14:16
ай в рахиме как в тренере усё есть.. но этава усего у него понемногу.. отлично говорит, возможно даже, объясняет.. хорошо знает предмет, кароче.. на мачтв он был в сваей тарелке.. и чё толку.. быстроф там тожа выступаеть.. А-ха-ха-ха! )))
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