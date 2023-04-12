Попов: «Рахимов не умеет строить атакующий футбол, тяжело придётся «Рубину»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера казанской команды.

Эксперт скептично отнёсся к данному назначению, однако подчеркнул, что предыдущий наставник «Рубина» Юрий Уткульбаев — не очень качественный тренер и точно не подходит для выступлений в РПЛ.

«Рахимов не умеет строить атакующий футбол - это истина. Тут даже отрицать нечего. Не понимаю, как с ним будет играть «Рубин». Тяжело придётся команде», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

После 26 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на шесть очков.