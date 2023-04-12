«Рубин» не связывался с Бердыевым

Новым главным тренером «Рубина» стал Рашид Рахимов – о его назначении было официально объявлено в среду. При этом казанский клуб связывали с Курбаном Бердыевым, покинувшим «Сочи» на днях. Комментарий на этот счёт дал Эдуард Сафонов, занимающий должность спортивного директора «рубиновых».

«С Бердыевым не было никаких контактов», - сказал Сафонов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Рубин» сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице Первой лиги. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 15 апреля, - против «Шинника» на своём поле.

Рахимов выступил перед футболистами «Рубина» после назначения