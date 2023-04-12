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Первая лига

Рахимов выступил перед футболистами «Рубина» после назначения

12 Апреля 2023 • 12:48 Комментировать

Рашид Рахимов стал новым главным тренером «Рубина». Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором специалист выступает перед футболистами команды.

«Мне приятно прийти в «Рубин». Это клуб, который многого добивался. К сожалению, сейчас такой период тяжёлый, потому что… вы сами понимаете, в какой лиге должна играть команда. Вы достойны играть в Премьер-лиге. Это очень важно, потому что там играют лучшие. Сейчас у нас одна задача – мы должны объединиться, должны отдать всё, должны быть одним целым. У вас есть класс, вы должны это понимать. Но если мы не будем отдаваться, если мы не будем едиными, если мы не будем соблюдать дисциплину… футбол не отблагодарит вас. Сейчас завершающая часть чемпионата, и надо умереть на поле», - сказал Рахимов.

«Рубин» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
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