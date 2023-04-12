Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Рахимова в «Рубине»

Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб нового главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. Напомним, что о назначении 58-летнего специалиста на пост наставника казанской команды было объявлено сегодня, 12 апреля. Ранее «Рубин» возглавлял Юрий Уткульбаев.

Помощниками Рахимова станут Олег Кузьмин и Александр Дутов. Также в штаб войдут тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физподготовке Хави Салсес, сообщает «Спорт-Экспресс».

После 26 туров текущего сезона Первой лиги «Рубин» расположился на втором месте турнирной таблицы, набрав 47 очков. Свой следующий матч казанцы проведут 15 апреля против «Шинника». Начало — в 16:00 по московскому времени.